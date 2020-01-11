سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-1-2020 في البنوك

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 11-1-2020، فى عدد من البنوك، ويواصل سعر الريال السعودى استقراره خلال تعاملات الفترة الماضية حيث سجل متوسط سعر الريال 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، وجاءت تحديثات الأسعار على النحو التالي:





سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.24 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.23 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.31 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.22 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.