وفاة السلطان قابوس.. نائبة ماليزية تنقل تعازيها للعائلة المالكة في عمان

نقلت نائبة رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور وان عزيزة وان إسماعيل، تعازيها إلى أسرة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، من عمان، الذي توفي أمس.



وكتبت على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، لقد شعرت بحزن عميق لسماع وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، من سلطنة عمان.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، توفي السلطان قابوس عن عمر يناهز 79 عاما بعد معركة طويلة مع المرض.



وكان جلالة الملك يحكم عُمان منذ عام 1970 وكان السلطان الثامن لبيت آل سعيد. لقد كان أطول ملك يمتد بين الحكام العرب الجدد.



وقالت الدكتورة وان عزيزة خلال فترة حكمه التي دامت حوالي خمسة عقود، نجح السلطان قابوس في انتشال سلطنة عمان من براثن الفقر من خلال مشاريع التنمية المختلفة وبناء البنية التحتية الأساسية والحديثة بما في ذلك الطرق والمستشفيات والمدارس.



ونوهت على أن جهود الحاكم كانت ناجحة لدرجة أنه في عام 2010، احتلت عمان المرتبة الأولى في العالم في تقدم مؤشر التنمية البشرية على مدى السنوات الأربعين الماضية.



وأوضحت النائبة إن السلطان قابوس كان معروفًا أيضًا بالدفاع عن سياسة الاستقلال، وعدم الانحياز الخارجية، وهو يلعب دورًا مهمًا في مفاوضات السلام المختلفة مع الدول المتصارعة، وغالبًا ما يكون ذلك بنجاح كبير.



وأضافت "صلواتي معهم خلال هذه الفترة المؤلمة، وأتقدم بأحر التعازي إلى العائلة المالكة وشعب عمان".





