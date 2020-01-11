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جاستن تمبرليك وزوجته يظهران لأول مرة بعد فضيحته الشهيرة

السبت 11/يناير/2020 - 12:55 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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في أواخر نوفمبر من العام الماضي، شوهد جاستن تمبرليك وهو يجلس مع زميلته النجمة أليشا واينرايت بعد ليلة من الخروج مع بعض الممثلين في فيلمهم القادم Palmer.

الصور أظهرت الأثنان وهما ممسكان بأيديهما ويمارسان بعض اللمس الخفي، في البداية تجاهل تمبرليك العاصفة الاعلامية في البداية، لكنه نشر لاحقا على إنستجرام، تدوينة ليقدم اعتذارا علنيا لزوجته جيسيكا بيل.

منذ وقوع الأحداث، ظل تمبرليك متخفيا، ولم يظهر الإثنان معا منذ فترة، لكن تمبرليك أخذ مؤخرا الى زوجته إنستجرام ليشاركها حبه. الآن حصلنا على صور وفيديو لـتمبرليك وجيسيكا يستمتعان بأمسية جميلة معا، وتناولا العشاء في فندق بيل إير في لوس أنجلوس، وذكرت صحيفة ذا صن أنهما شوهدا يضحكان ويستمتعان بوجبتهما معًا، ويبدون محبين ومريحين.

تمبرليك وجيسيكا كانا في طريقهما للمغفرة وتجاوزا هفوته في الحكم منذ أن بدأت الفضيحة، يقول مصدر كُشف له سابقا: "يشعر تمبرليك بالسوء لأن ذلك حدث ولأنه وضع جيسيكا تحت المراقبة العامة، يعرف أنها لا تستحق أي من هذا وأنه عابث".

تمبرليك نفسه اعترف بخطأه ووعد بأن هذا لن يحدث مجددا، وشارك في بيانه على إنستجرام بقوله: "قبل بضعة أسابيع، أظهرت هفوة شديدة في التقدير - ولكن اسمحوا لي أن أكون واضحا - لم يحدث أي شيء بيني وبين زميلتي، لقد شربت كثيرا تلك الليلة وأنا نادم على سلوكي. أنا كان يَجِبُ أنْ أَعْرفَ بشكل أفضل. هذا ليس المثال الذي أريده لأبني وأعتذر لزوجتي المدهشة ولعائلتي لأنني جعلتهم يواجهون هذا الوضع المحرج، وأركِّز على أن أكون أفضل زوج وأب يمكنني أن أكون عليه. لم يكن الأمر كذلك أنا فخور جدا بالعمل على فيلم Palmer. أتطلع إلى الاستمرار في صنع هذا الفيلم ومتحمس ليشاهده الناس".
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