تفاصيل جديدة حول انفصال الأمير هاري وميجان عن الأسرة المالكة

كما يتذكر المعجبون، شوهدت ميجان ماركل والأمير هاري وهما يتنزهان في كندا في يوم رأس السنة، في ذلك الوقت، ذكر أن دوق ساسكس ودوقته كانا يتنزهان مع أبيجيل سبنسر وكلبين، واختارا ترك ابنهما آرتشي هاريسون في المنزل الذي كانا يقيمان فيه، ورغم أن هذه القصة بدت بريئة بالقدر الكافي في ذلك الوقت، فإن إعلان الزوجين الصادم يسلط ضوءا مختلفا على المشاهدة.



كشف مصدر E News وأخبر أن الكلبين اللذين رأياهما مع ميجان وهاري هما كلب بيجل وكلب أسود، مشابهان للمختبر، الآن أي من معجبي ميجان يعرف أن لديها كلب، إنه مجرد واحد من حيوانين أليفين تبنّتهم ميجان من ملجأ إنقاذ ولكن مما يدعو للأسف أن بوجارت تُرِكَت بعد أن قالت متحدثة باسم قصر كنسنجتون إن بقاء كلبها في كندا بدلًا من القيام بالرحلة الشاقة عبر البركة "كان في مصلحة كلبها المسن". ميجان نفسها أكدت هذا في مقابلة خطوبتها.



ثم، هذا الجزء التالي غير مؤكد، ولكن عند وصول الكلب إلى المملكة المتحدة، ذكر أنه تعرض لإصابة. ويقول الناس إنه كسر ساقين ولكنه تلقى العلاج من الجراح البيطري نويل فيتزباتريك، وكانت ميجان "مذهولة" تزوره كثيرًا عندما كان في رعاية الطبيب البيطري.



الآن في نظرة إلى الوراء، هذا قليلا من المعلومات تجعل الناس تنظر إلى وجود الكلب المحتمل في كندا بشكل مختلف قليلا. إذا كان الكلب يعاني فعلًا من إصابة كبيرة في إنجلترا، فلمَ ستقرر ميجان وهاري أخذه معهما على متن طائرة تقارب الـ 10 ساعات، خصوصا إذا كانا يعرفان أنهما سيعودان بعد 6 أسابيع؟.



حسنا يعتقد البعض أن الجواب البسيط هو أن (ميجان وهاري كانا بالفعل في عملية إنشاء متجر في كندا، وفي الواقع ذكرت صحيفة دايلي ميل أن أفراد رويال إنسايدرز أكدوا أن الكلاب المقيمة في كندا هي الدليل الأكبر، في الإدراك المتخلف، على أنه من غير المرجح أن تعود من هذا العيد المزعوم.



وكما كشفا في بيانهما، يعتزم الزوجان "موازنة وقتهما بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية" في الأيام المقبلة. لا شك أن الثنائي لم يحدد موعدًا زمنيًا دقيقًا، ولكن الآن بعد أن شاركت الملكة إليزابيث الثالثة في الأمر، فيبدو أنها تطالب كل الأطراف المعنية بإيجاد حل "في غضون أيام وليس أسابيع". في هذه الأثناء، عادت (ميغان) إلى (كندا) ليس فقط مع (آرتشي)، بل مع جروها أيضًا.