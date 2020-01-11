معلومات هامة عن سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد

تولى هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، منصب سلطان عمان الجديد عقب وفاة السلطان قابوس فجر اليوم عن عمر ناهز الـ80.





السلطان قابوس يحدد سلطان عمان الجديد





وحدد السلطان قابوس في وصيته، من سيكون سلطان عمان الجديد خلفًا له بعد وفاته، واجتمع عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، اليوم؛ لفتح الوصية، التي نصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان.





وصية السلطان قابوس





وتنص المادة الـ6 في الدستور، من النظام الأساسي للدولة، فتح مجلس العائلة المالكة ومجلس الدفاع، فتح الوصية واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.





من هو سلطان عمان الجديد؟





وأشارت تقرير صحفية إلى أن سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.





سلطان عمان الجديد





شغل سلطان عمان الجديد، هيثم بن طارق العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.





ترأس اتحاد الكرة





كما تولى رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و198، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.





وفاة السلطان قابوس





ورحل السلطان قابوس بن سعيد، عن عالمنا فجر اليوم ، عن عمر ناهز 80 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.



