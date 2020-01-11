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بعد خسارة لبنان حق التصويت للأمم المتحدة.. إليسا: "يا عيب الشوم"

السبت 11/يناير/2020 - 12:46 م
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إليسا
إليسا
هبة أحمد
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أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن استيائها الشديد من الأوضاع المحرجة التى تمر بها بلدها لبنان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

نشرت إليسا تغريدة قالت فيها :"كان بعد فى الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدّامن! نحنا بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعتها، منوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت،كل ما نفكر إنو بهدلتونا عالآخر، بترجعو بتصدمونا! يا عيب الشوم ع هالحكومة".

كتبت إليسا هذا التعليق الصادم بعدما خسرت بلدها لبنان حقها فى التصويت بالأمم المتحدة بعدما تخلفت عن دفع المستحقات المالية المتوجبة عليها للأمم المتحدة لمدة عامين، ولم تكن لبنان وحدها التي عجز عن السداد بل لحقت بها تسع دول أخرى، من بينهم أفريقيا الوسطى، جامبيا، الصومال، اليمن وفنزويلا.


ووفقًا لقوانين الأمم المتحدة فالدولة التى تتخلف عن الدفع لسنتين لا يحق لها التصويت فى الجمعية العامية،وقد تعيد الجمعية العامة النظر بالسماح للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن ظروفًا قاهرة خارجة عن سيطرة الدولة العضو أدت إلى التخلف عن الدفع.
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