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البابا تواضروس ينعى السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 12:42 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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نشرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ قليل على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا رسميا نعى فيه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

ونص البيان على الآتي: "بالأصالة عن نفسي وعن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس ننعى فقيد سلطنة عمان والأمة العربية جلالة السلطان قابوس بن سعيد بعد مسيرة حافلة بالعطاء وأحدث خلالها نهضة شامخة وقية حكيمة في عمان والعالم العربي والعالم أجمع فصار رمزا لسلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها رفيع المكانة والنهضة والعزة". 

وتابع البابا تواضروس: نقدم خالص عزائنا للشعب العماني الشقيق وللعائلة المالكة مصلين إلى الله أن يعطيهم العون في إكمال المسيرة المظفرة لفقيد الأمة فر خدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربر المشترك.
البابا تواضروس ينعى السلطان قابوس
البابا تواضروس ينعى السلطان قابوس
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