إصابة طالب سقط من قطار ببني سويف





وتم نقل الطالب إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج .



وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، يفيد بورود إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي، باستقباله "رحيم. غ" 13 سنة، طالب، مقيم مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، مصابا بكدمة بالساق اليسرى، إثر سقوط من قطار.



وتبين من التحريات الأولية والانتقال والفحص، أنه في أثناء وقوف الطالب على باب إحدى عربات القطار رقم 159 مميز القادم من الأقصر متوجها إلى القاهرة، وأمام مزلقان مصنع النسيج دائرة القسم، إختل توازنه وسقط على شريط السكة الحديد، ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة تنسيقا وقسم شرطة النقل والمواصلات، وتحرر المحضر رقم 74 إداري قسم بني سويف.



أصيب طالب بكدمة في ساقه، إثر سقوطه من باب إحدى عربات قطار الصعيد المميز، نتيجة اختلال توازنه، في أثناء وقوفه على الباب، بالقرب من مزلقان مصنع النسيج ببني سويف.