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بكلمات مؤثرة.. ديانا كرزون تنعي السلطان قابوس

السبت 11/يناير/2020 - 11:36 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت المطربة ديانا كرزون السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان السابق، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت ديانا صورة للسطان الراحل، وعلقت على الصورة قائلة:"‏‏وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وتابعت ديانا قائلة :"أحر التعازي وصادق المواساة للأشقاء في سلطنة عمان، سائلين الله للسلطان قابوس الرحمة والمغفرة".

وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان، قد أعلن صباح اليوم السبت عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز 79 عامًا، وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".
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