'الصحفيين' تفتح باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين

تفتح نقابة الصحفيين، اليوم، باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي لشُعبة المصورين، وذلك حتى الأربعاء المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.





وقال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على الشُعب والروابط، في بيان سابق له، إنه سيتم فتح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من السبت 18 يناير الجاري وحتى الإثنين 20 يناير، وإعلان قائمة المرشحين النهائية يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري.



