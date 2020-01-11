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بث مباشر.. بدء مراسم تنصيب سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 11:34 ص
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مراسم تنصيب سلطان عُمان
مراسم تنصيب سلطان عُمان
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الكلمات المفتاحية

هيثم بن طارق آل سعيد هيثم بن طارق مراسم تنصيب سلطان عُمان طارق آل سعيد

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