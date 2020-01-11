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سقوط عصابة من 5 عاطلين لسرقة المحال التجارية بقليوب

السبت 11/يناير/2020 - 11:31 ص
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متهمون
متهمون
محمد نبيل
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المتاجر الشعبية والمحلات ليلا بقليوب، عن طريق قص الأقفال والأبواب. 

وجرى ضبط المتهمين، وهم 5 عاطلين و3 من عملائهم من أصحاب مخازن الخردة، وبحوزتهم المسروقات.
 
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث.
 
وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي، من العديد من أصحاب المحلات والمتاجر بسرقتها ليلا عن طريق قص الأقفال والأبواب بمركز قليوب.
 
وتشكل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، وفي أحد الأكمنة، ألقى القبض على المتهمين، وهم كلا من "م ا س" 20 سنة، و"ج ى س" 24 سنة و"ا م ر" 19 سنة و"م خ ز" 18 سنة، و"م ص ع" 20 سنة. 

واعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال وضبط بحوزتهم مقص حديدي كبير الحجم.
 
وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع عديدة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملاءهم وهم "ج م ع" 30 سنة، صاحب مخزن خردة و"ع م م" 35 سنة، صاحب مخزن خردة و"ي ر ع" 28 سنة، صاحب مخزن خردة.

وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهم أقروا بصحة اعترافات المتهمين.
 
وباستدعاء المجني عليهما تعرفوا على المسروقات وتولت النيابة التحقيق.
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