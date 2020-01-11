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النجم الساحلي يتحدى الهلال للثأر من عقدة "صدقي"

السبت 11/يناير/2020 - 11:34 ص
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النجم والهلال
النجم والهلال
وكالات
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يحل فريق النجم الساحلي التونسي ضيفاً على الهلال السوداني في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، على ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم.

يتطلع النجم للثأر من السقوط المفاجئ على ملعبه ووسط جماهير فى الجولة الماضية أمام الهلال، الذي عاد من تونس بـ3 نقاط بقذيفة أطلقها أطهر الطاهر.

وتتشابك الخيوط في المجموعة، حيث يتساوى الأهلي مع الهلال والنجم في رصيد 6 نقاط، ويقبع بلاتنيوم في المركز الأخير دون رصيد.

وكرس المدير الفني لفريق الهلال السوداني، المصري حمادة صدقي، عقدته للإسباني خوان كارلوس جاريدو، حيث لم ينجح الأخير في الفوز على المدرب المصري خلال 3 مواجهات جمعتهما، وكان التفوق من نصيب صدقي في مباراتين، فيما تعادلا في مباراة وحيدة.

كما أصبح حمادة صدقي أول مدير فني في تاريخ الهلال يحقق الانتصار على أحد الفرق التونسية بتونس، كما نال ثقة مجلس إدارة الهلال وجماهيره وإعلامه من أول مباراة خارجية وفي بطولة قارية، بالإضافة لإحياء آمال فريقه في المنافسة إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

وأعلن صدقى حالة الطوارئ استعداداً لمباراة اليوم، حيث قرر إغلاق تدريبات الفريق أمام وسائل الإعلام والجماهير منذ الإثنين الماضي، عقب الفوز على فريق القوة الجوية السوداني 4-0 فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الأحد الماضي، وطالب حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق الهلال السودانى، إدارة النادى بحسم صفقات الأجانب من أجل الاستفادة بخدماتهم فى البطولة.


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الكلمات المفتاحية

حمادة صدقي الهلال السوداني النجم الساحلي الاهلي

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