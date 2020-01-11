Advertisements
Advertisements
Advertisements

تنفيذ محور عرضي يربط القطاعين الغربي والشرقي بـ"الشروق"

السبت 11/يناير/2020 - 11:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم استحداث محور جديد بالواجهة الجنوبية بالمدينة، للربط بين القطاعين الغربي والشرقي بالمدينة، ويكون بمثابة امتداد لمحور أحمد عرابي الحالي، مشيرًا إلى أن المحور الجديد يبدأ من طريق الحرية حتى مدخل السويس 3 بكامل واجهة المدينة، المطلة على طريق السويس.


وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الأعمال بالمشروع تتضمن تنفيذ طريق في اتجاهين بطول (3.2كم)، وبعرض ثلاث حارات بكل اتجاه، وتركيب اللافتات الإرشادية والتحذيرية اللازمة والتخطيط المروري، مشيرًا إلى أنه تم رفع مخلفات من الطريق بكمية (60 ألف م3)، وكذا تنفيذ طبقة الأساس بطول 2400م، وأعمال البردورات بطول 2800م، ونقل وتركيب أعمدة إنارة وجارٍ ربط المحور على طرق كوبري مدخل السويس (3).


وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تطوير قطاع من المحور الحالي من مدخل المدينة (1) إلى مدخل (2)، حيث شملت الأعمال تنفيذ طبقة أسفلت وأرصفة واستبدال (250)كشاف صوديوم بكشافات ليد بكامل الطريق البالغ طوله (3 كم).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان الاقتصاد الاسكان الاجتماعي الاسكان اخبار وزارة الاسكان اخبار الاسكان اليوم اخبار الاسكان

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 15 ساعة

سد النهضة.. تصريحات استفزازية من أثيوبيا بعد فشل المفاوضات

منذ يومين

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 18 ساعة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 14 ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 16 ساعة

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 15 ساعة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز الشروق: إضافة إنارة تحذيرية على أعمدة الإنارة قبل المطبات بالطرق الرئيسية

"الإسكان": تشغيل تجريبي لمحور محمد نجيب بعد تطويره بمدينة القاهرة الجديدة

"مدينة الشروق": الانتهاء من تنفيذ 20 عمارة بمشروع "JANNA" و105 عمارات بـ "سكن مصر"

رئيس جهاز مدينة الشروق: تركيب 370 كشاف إنارة ليد بمحورالحرية

رئيس الجهاز: غدًا غلق مدخل مدينة الشروق لأعمال التطوير

"الإسكان": تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع للخدمات الحكومية بمدينة الشروق

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status