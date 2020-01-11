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كوريا الشمالية: علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست كافية لإحياء المحادثات

السبت 11/يناير/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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نشرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن الجارة الشمالية تلقت تحيات عيد ميلاد لزعيمها كيم جونج اون من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لكن علاقتهما الشخصية ليست كافية للعودة الى المحادثات.

وتأتي هذه التعليقات على خلفية محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة في أعقاب موجة من الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في 2018 وأوائل 2019. وفقًا لما نقله رويترز.

وقال "كيم كي جوان" مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية في البيان إنه في حين أن كيم يمكن أن يحب شخصيًا ترامب، إلا أنه لن يقود بلاده على أساس المشاعر الشخصية.

وأضاف "على الرغم من أن الرئيس كيم جونغ أون لديه مشاعر شخصية جيدة تجاه الرئيس ترامب، إلا أنه بالمعنى الحقيقي للكلمة" شخصي".

وأوضح أيضًا "لقد خدعتنا الولايات المتحدة، حيث وقعنا في حوار معها منذ أكثر من عام ونصف، وكان ذلك هو الوقت الضائع بالنسبة لنا".

وقال مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية، لن تناقش مقترحات مثل تلك التي قدمها ترامب في قمته الأخيرة مع كيم جونغ أون في هانوي في فبراير 2019.

وأضاف أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن منشآتها النووية لتخفيف العقوبات الجزئية، ولن تعود إلى المحادثات إلا عندما تقدم الولايات المتحدة تنازلات.

وقال: "إن إعادة فتح الحوار بين كوريا، والولايات المتحدة قد لا يكون ممكنًا إلا بشرط موافقة الأخير المطلقة على القضايا التي أثارها الأول، لكننا نعلم جيدًا أن الولايات المتحدة ليست مستعدة ولا قادرة على ذلك".

وقال ماسون ريتشي، الأستاذ بجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في سيول، إن تعليقات يوم السبت تظهر كيف أن العلاقات بين القادة لا تكون مفيدة في بعض الأحيان إلا للدبلوماسية.

وأضاف ريتشي "هناك عضو واحد على الأقل في" التفوق "الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ناضجًا بما يكفي للاعتراف بأن المشاعر الشخصية ليست كذلك.

• تحذير إلى كوريا الجنوبية

كما حذر المستشار الكوري الشمالي كوريا الجنوبية من الابتعاد عن العلاقات بين الشمال، والولايات المتحدة، قائلًا إنها يجب ألا تسعى "للعب دور الوسيط".

ويوم الجمعة، قال مسؤول كوري جنوبي إن ترامب طلب من الكوريين الجنوبيين نقل تحيات أعياد الميلاد إلى كوريا الشمالية.

وقال المستشار الكوري الشمالي إن قيام كوريا الجنوبية بالتدخل في العلاقات الشخصية بين كيم وترامب كان "مفترضًا"، مضيفًا أن كوريا الشمالية تلقت بالفعل بالفعل من ترامب رسالة تحية.

وأضاف "لكن يبدو أنهم لا يعرفون أن هناك قناة اتصال خاصة بين كبار قادة كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة".

ورفض البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية التعليق.

وأضاف ريتشي أن تعليقات كوريا الشمالية جاءت بعد أن أشارت إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى رغبتها في تجديد الارتباط الاقتصادي "المستقل" مع الشمال.

وأوضح "هذه صفعة أخرى في الوجه، ويبدو أن مون مصمم على قبول الإعلان بلا حدود".

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الكلمات المفتاحية

كيم كوريا الشمالية كوريا الجنوبية ترامب الاسلحة النووية احياء المحادثات

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