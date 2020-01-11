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6 نصائح للعيش لفترة أطول

السبت 11/يناير/2020 - 11:20 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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1- تقليل التوتر
خصص جزءًا صغيرًا من وقتك يوميًا، حوالي 10-20 دقيقة، للاسترخاء أو التأمل أو ببساطة التنفس بعمق، مع ترك المخاوف تتلاشى لتساعد نفسك في الظهور بشكل طبيعي.

لقد وجدت قائمة طويلة من الدراسات أن الإجهاد، بما في ذلك حالات مثل الاكتئاب غير المعالج والعزلة الاجتماعية والقلق يمكن أن يسرع ظهور اعراض الشيخوخة.

2- خفض السعرات الحرارية
تم ربط تناول سعرات حرارية أقل بعمر افتراضي أطول. وأظهرت دراسات أخرى أن ممارسة الرياضة وتقييد السعرات الحرارية تقلل من إنتاج هرمون يسمى T3، مما يبطئ عملية الأيض ويساعد على إبطاء عملية الشيخوخة.

يتمتع اليابانيون بأكبر عدد من السكان في العالم أيضًا لأن أكبر نسبة من المعمرين (الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عامًا) بسبب النظام الغذائي وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

3- الحفاظ على تشغيل الدماغ
بنفس الطريقة التي يساعد بها التمرين علي اللياقة البدنية، يجب الحفاظ علي تشغيل المخ عن طريق تحسين الذاكرة طويلة المدى والذاكرة الشخصية أيضًا بتمارين مثل التركيز.

حافظ على لياقتك الدماغية بحل الألغاز، سودوكو، وتعلم لغات أو مهارات جديدة، أو العزف على آلة موسيقية - مهما كان ما يحدث في عقلك.

4- الحصول على قسط كاف من النوم
إنها ليست خرافة - حتى العلم يوضح أنك ببساطة تبدو أقل جاذبية وأقل صحة، وحتى حزين عندما تكون محرومًا من النوم. النوم أكثر يعني صحة افضل!

أظهرت الدراسات أنه بالنسبة لكل من الرجال والسيدات، فإن النوم لمدة 6 ساعات أو أقل في ليلة تنقص حوالي 6 سنوات من العمر. كما ان عدم الحصول على قسط كاف من النوم يعزز فقدان أنسجة المخ، مما يؤثر على التعلم والذاكرة.

5- النوم على ظهرك
يمكن أن تؤثر طريقة نومك على سرعة ظهور التجاعيد على وجهك. على الرغم من أن حركة العضلات ضد الكولاجين، مثل الضحك أو العبوس، يمكن أن تعزز من انهيارها، فإن "خطوط النوم" غالبًا ما تتشكل من خلال الضغط الليلي أثناء ملامسة وجوهنا للوسادة. يخفف النوم على ظهرك بدلًا من المعدة أو الجوانب الضغط على الوجه، مما يساعد على إيقاف هذه التجاعيد.

6- حافظ على الصحبة المحببة
إن وجود شريك في الحياة، سواء أكان زوجًا أو صديقًا، او ربما حيوانًا مصاحبًا، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على محاربة الشيخوخة. يمكن أن يساعد كلاهما في تقليل التوتر وتحسين وظائف المخ وتعزيز المناعة والمزاج ومساعدتنا على العيش لفترة أطول.
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