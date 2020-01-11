دينا: "خالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس"

نعت الفنانة دينا السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان السابق، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت دينا صورة للسطان الراحل، وعلقت على الصورة قائلة:"خالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، البقاء و الدوام لله ربنا يرحمه و يغفر له".



وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان، قد أعلن صباح اليوم السبت عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز 79 عامًا، وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.



وقالت وكالة الأنباء العمانية "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".