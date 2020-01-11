شروط وأوراق التقدم لمسابقة اختيار 30 أمًا مثالية ببني سويف





ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع المحافظة، بهدف تعظيم دور الأم العاملة.



وحّددت محافظة بني سويف، شروط المسابقة، على النحو التالي:



ـــ أن تكون إحدى العاملات بديوان عام المحافظة أوالوحدات المحلية التابعة لها.





ــ لا يزيد سن الأم عن 45 سنة، لا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.





ـــ أن تكون الأم متميزة في عملها وأدت رسالتها تجاه أبنائها.



ــ استطاعت تشجيع أبنائها في الحصول على فرص عمل أو دراسات عليا.



ــ في حالة وجود إعاقة لأحد أبنائها استطاعت دمجه بالمجتمع.



كما حّددت المحافظة الأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وهي:



ــ طلب للتقدم للمسابقة باسم السكرتير العام للمحافظة، موضح فيه الاسم، مكان العمل، طبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة، ورقم التليفون، وتسرد فى الطلب قصة كفاحها.



ــ صورة بطاقة الرقم القومي.



ــ صور من شهادات ميلاد الأبناء.



ــ إثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج.



ــ إقرار الحالة الاجتماعية من جهة العمل مختوم وموثق من جهة العمل.



ــ بيان حالة وظيفية موثق ومختوم من جهة العمل.

ــ عدد 2 صورة شخصية حديثة للأم المتقدمة.



ــ صورة من شهادة التأهيل في حالة الأم من ذوي الإعاقة أو أم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقة.



ــ إقرار قانوني من المتقدمة بعدم وجود صلة قرابة بين أي عضو من أعضاء اللجنة المكلفة بفحص وتقييم ملفات المتقدمات لاختيار الأمهات الفائزات.



وشّددت المحافظة، على أن يتم استيفاء الأوراق والمستندات المطلوب وتقديمها إلى مكتب وحدة شؤون المراة بديوان عام المحافظة، حيث يستمر تقديم الطلبات من اليوم وحتى موعد آخره 27 فبراير 2020، وسيتم الإعلان عن الفائزات في 10 مارس المقبل، على أن يتم تكريم الأمهات الفائزات خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16 مارس القادم، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيد الأسرة.

تبدأ وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام محافظة بني سويف، اعتبارًا من اليوم الأحد، تلقي طلبات التقدم لمسابقة اختيار 30 أمًا مثالية، من العاملات بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية والمجالس القروية التابعة لها لعام 2020، حتى يوم 27 فبراير المقبل.