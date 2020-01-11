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النصر ضد الاتحاد 1/1 في الدوري السعودي | ملخص وأهداف اللقاء (فيديو)

السبت 11/يناير/2020 - 11:09 ص
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النصر ضد الاتحاد
النصر ضد الاتحاد
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النصر ضد الاتحاد 1/1 في الدوري السعودي للمحترفين

النصر ضد الاتحاد، خيم التعادل الإيجابي على مباراة النصر ضد الاتحاد بنتيجة 1/1، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في إطار منافسات قمة الجولة 14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي
سجل النصر هدف التقدم في الدقيقة 47 عن طريق لاعب الوسط البرازيلي بيتروس من ضربة رأسية قوية، مستغلًا عرضية من المغربي نور الدين أمرابط ليضعها على يمين حارس الاتحاد، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للنصر.
 
وفي الشوط الثاني، جاء الرد سريعًا من فريق الاتحاد لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 عن طريق المهاجم البرازيلى رومارينيو من ضربة رأسية، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/1.

تشكيل مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وبدأ النصر مباراته أمام الاتحاد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: زيد البواردي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - نايف الماس - عبدالله مادو - عوض خميس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس - نور الدين أمرابط.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - أحمد موسى - جوليانو دي باولا.

وجاء تشكيل الاتحاد لمباراة النصر كالتالي:-

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: منصور الحربي - حمدان الشمراني - دي سوزا - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - ليوناردو جيل.

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود - هارون كامارا - رومارينيو.
 
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة 30 فى صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الهلال صاحب الوصافة برصيد 27 نقطة، بينما رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث عشر.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي:-

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