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البابا تواضروس يتفقد مدرسة سان جورج بسوهاج

السبت 11/يناير/2020 - 11:11 ص
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بوابة الفجر
أبورية حسين
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تفقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، مدرسة سان جورج في مدينة الكوامل بمحافظة سوهاج، كما يفتتح مدارس عيون مصر سان جورج بمركز سوهاج ضمن زيارته الرعوية للمحافظة.

وبدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، جولة رعوية جديدة يزور خلالها إيبارشيات وأديرة محافظة سوهاج.

ويدشن قداسته خلال الزيارة، التي تعد الأولى لهذه الإيبارشيات، عددا من الكنائس بأربعة من إيبارشيات المحافظة ويلتقي بأبنائه بهذه الإيبارشيات البالغ عددها ست إيبارشيات.

كما من المنتظر أن يلتقي قداسة البابا تواضروس بالمجامع الرهبانية للأديرة الشرقية والغربية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يتوجة البابا، غدًا الأحد، إلى إيبارشية جرجا ليترأس القداس الإلهي من كاتدرائية القديسة العذراء مريم، ويقوم بتدشينها وتدشين المذبح والأيقونات وأواني المذبح بها.

وفي مساء اليوم ذاته يتوجه قداسته إلى إيبارشية البلينا ليفتتح كاتدرائية الأنبا مقار عقب تجديدها، ويلقي عظة بحضور الأنبا ويصا، مطران البلينا، ومجمع كهنة الإيبارشية، وعدد غفير من أقباط البلينا، ثم يتوجه مساء الإثنين المقبل، إلى كنيسة القديسين بطرس وبولس بمطرانية إخميم لإلقاء عظة على الشعب.
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الكلمات المفتاحية

سوهاج البابا تواضروس

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