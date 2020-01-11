عاجل.. السيسي يعلن الحداد 3 أيام لرحيل السلطان قابوس





وجاء ذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وفي وقت سابق، نعى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.





وقال المتحدث في بيان منذ قليل، إن الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان، على مدار نصف قرن، حقق لها المكانة والنهضة والعزة.





وأضاف المتحدث، أن مصر لا تنسى وشعبها، للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتي سطرها التاريخ بحروف من نور.





أعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإعلان الحداد 3 أيام بالبلاد، لرحيل السلطان قابوس بن سعيد.