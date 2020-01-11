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وفاة السلطان قابوس| عاجل.. نص بيان تنصيب هيثم بن طارق

السبت 11/يناير/2020 - 11:06 ص
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قابوس بن سعيد
قابوس بن سعيد
الفجر
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أصدر مجلس الدفاع في سلطنة عمان، بيانًا صباح السبت، كشف خلاله تفاصيل اختيار السلطان الجديد للبلاد، خلفًا لـ"قابوس بن سعيد"، الذي وافته المنية فجر اليوم.

وفيما يلي نص البيان:
"يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام، بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، فقد تسلّم مجلس الدفاع هذا اليوم السبت بتاريخ 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 يناير ۲۰۲۰ م ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن مجلس العائلة المالكة قد انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله، وبقناعة راسخة، تثبيت من أوصى به جلالة السلطان في وصيته، إيمانًا من مجلس العائلة المالكة بالحكمة المعهودة والنظرة الواسعة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

وبعون من الله وتوفيقه، فقد عقدت جلسة فتح الوصية في يوم السبت المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 11 يناير 2020م، بحضور كل من: معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزیر المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، ومعالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، ومعالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي، والفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.

كما حضر الجلسة، اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية، واللواء الركن خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني، والدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وخالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وفضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وفضيلة الدكتور صالح بن حمد الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا، وفضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا.

وتابع البيان: تشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة، شهودًا كرامًا على الإجراءات، عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام، والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم- حفظه الله ورعاه- هو سلطان عمان.. حفظ الله عمان وجلالة السلطان.
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وفاة السلطان قابوس هيثم بن طارق مجلس الدول

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