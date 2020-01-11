حسين الجسمي ينعي السلطان قابوس

حرص الفنان حسين الجسمي على نعي السلطان الراحل قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان السابق، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع" تويتر" .



نشر حسين الجسمي صورة للسطان الراحل، وعلق على الصورة قائلًا: عظّم الله أجرك يا وطن، قابوس في ذمة الله".



وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان، قد أعلن صباح اليوم السبت عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز 79 عامًا، وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم.



وقالت وكالة الأنباء العمانية "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".