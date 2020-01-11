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وفد "الكاف" وممثل الاتحاد الزيمبابوي يزوران بعثة الأهلي

السبت 11/يناير/2020 - 11:03 ص
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الأهلي
الأهلي
علي نبوي
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حرص مندوب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وممثل الاتحاد الزيمبابوي على زيارة فندق إقامة الأهلي في ولاية بولاوايو، حيث التقيا بسمير عدلي، المدير الإداري للأهلي من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالفريق قبل مواجهة بلاتينيوم.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو ظهر أمس الجمعة قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو، وخاض المران الرئيسي أمس الجمعة على ملعب بابا فيلز ماندافا استعدادًا لمواجهة اليوم.

ويلتقي الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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