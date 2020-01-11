وكالة فارس: خامنئي طالب بضرورة إعلان المعلومات عن حادثة الطائرة

أفادت وكالة فارس الإيرانية، اليوم السبت، بأنه تم إطلاع المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس بإسقاط طائرة أوكرانية دون قصد.

ونقلت وكالة فارس، أن خامنئي طالب بضرورة إعلان المعلومات عن حادثة الطائرة.

وأعلنت وسائل إعلام غربية، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا، الطائرة وهي من نوع بوينغ 737.

وذكر مصدر عسكري إيراني، أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت، يوم الأربعاء الماضي، قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، وفقًا للتليفزيون الإيراني.

وقال المصدر العسكري، إن الطائرة الأوكرانية قصفت عن طريق الخطأ، مشيرا إلى أن الطائرة الأوكرانية تعرضت للقصف بعد أن حلقت بالقرب من موقع عسكري، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق.