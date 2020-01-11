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انطلاق امتحانات أولى ثانوي ورقيا في 65 مدرسة بدمياط

السبت 11/يناير/2020 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
هند الشيال
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قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه بدأت اختبارات الصف الأول الثانوي ورقيا في 65 مدرسة على مستوى المحافظة بدمياط.

وأضاف سويلم أنه تم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، وتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى كل ادارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة، لمتابعة سير الامتحانات ومكافحة أي محاولات للغش في الامتحانات، والتصدي لهم وكذلك التعامل مع اية شكاوي أو مشاكل تواجه الطلبة خلال فترة الامتحانات السارية.
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