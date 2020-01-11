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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

السبت 11/يناير/2020 - 09:55 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن وجود شبورة مائية كثيفة أمر طبيعي خاصة في ظل بداية حالة الاستقرار في الطقس، حيث هناك هدوء في سرعة الرياح.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن نسبة الرطوبة مرتفعة مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية كثيفة، وستستمر حتى نهاية الأسبوع، منوهة بأن هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من اليوم لتعود لمعدلاتها الطبيعية.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك اعتدالا في الأحوال البحرية، يسمحان بممارسة كافة الأنشطة البحرية، مناشدة قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة بسبب كثافة الشبورة المائية.
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