ضربة جديدة في مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي إعجابه بالتقدم الذي يحققه إيمريك لابورت للتعافي من الإصابة، لكنه قال إنه سينتظر قرار الفريق الطبي قبل عودة المدافع الفرنسي للمشاركة مع الفريق.

يعاني لابورت من إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها خلال مواجهة برايتون في سبتمبر الماضي وخضع لجراحة لكنه عاد للتدريب منفرداً حالياً.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أستون فيلا غداً الأحد: "يتدرب يومياً، وأنهى التدريب بشكل رائع ودون ألم.. لا أعرف صراحة متى سيكون جاهزاً للمشاركة لبضع دقائق؟، لكنه بالتأكيد قريب من ذلك، يتحرك جيداً للغاية، وأعتقد أن الجراحة كانت جيدة".

واختتم: "إيمريك يلعب في الجانب الأيسر وسريع، بالطبع عودته مهمة لنا لكن يجب احترام مدى تقدمه في التعافي من الإصابة".