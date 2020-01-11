أول تعليق من الرئيس الأوكراني حول اعتراف إيران بإسقاط الطائرة

صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في بيان، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تتوقع إجراء تحقيق كامل والاعتراف الكامل بالتهمة والتعويض من إيران بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.





وقال "زيلينسكي": "لقد أقرت إيران بالندم في تحطم الطائرة الأوكرانية. لكننا نصر على الاعتراف الكامل بالتهمة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "نتوقع من إيران تأكيدات باستعدادها لإجراء تحقيق كامل ومفتوح، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة، وعودة جثث الموتى، ودفع التعويضات، والاعتذار الرسمي من خلال القنوات الدبلوماسية".





كانت ايران قد ذكرت، فى وقت سابق، أنها أسقطت بطريق الخطأ طائرة مما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا وأعربت عن أسفها العميق بعد أن نفت فى البداية أنها أسقطت الطائرة فى أعقاب الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية فى العراق.





وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إسقاط إيران الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر، مشددًا على أن إيران "نادمة جدا" على الإسقاط غير المتعمد للطائرة، وفقا لما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".





ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري، أنه تم قصف الطائرة عن طريق الخطأ بعد أن حلقت، بالقرب من موقع عسكري، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".





يُذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، من طراز "بوينج 737"، تحطمت في سماء إيران، بعد إقلاعها من مطار الخميني، ما أسفر عن تدميرها ومقتل 176 شخصا، ورفضت إيران تسليم الصندوقين الأسودين لشركة "بوينج"، وأعلنت قبل بدء التحقيقات بأن السبب هو عطل فني في الطائرة.





وقد طالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بمحاسبة المسؤولين في إيران بعد اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية