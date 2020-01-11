كلوب أم مورينيو.. ليفربول يتحدى توتنهام في صراع الأقوياء

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على توتنهام بملعبه الجديد في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.





يتربع ليفربول على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 58 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز 6 برصيد 30 نقطة.





وتعد مواجهة هذه الليلة صراعًا خاصًا بين يورجن كلوب مدرب ليفربول وجوزيه مورينيو مدرب توتنهام في ظل صراع الأقوياء بينهما.





ويدخل "الريدز" اللقاء بالقوة الضاربة، وعلى رأسهم محمد صلاح، فيرمينو، فان دايك، وساديو ماني.





ويسعى البرتغالي جوزيه مورينيو، في إلحاق أول خسارة بفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما نجح "الريدز" في الفوز بكل مبارياتهم حتى الآن، والتعادل مرة واحدة فقط مع مانشستر يونايتد، بجانب الثأر من خسارة الدور الأول عندما فاز "الريدز" 2-1 في أنفيلد، بعدما قلبوا تأخرهم بهدف أحرزه هاري كين في الدقيقة الأولى، إلى فوز 2-1 عن طريق هندرسون، ومحمد صلاح من ركلة جزاء.





وستكون المواجهة هي الأولى لمورينيو ضد يورجن كلوب منذ إقالة المدرب البرتغالي من تدريب مانشستر يونايتد، كما أن البرتغالي لم يفز سوى مرتين فقط على كلوب خلال آخر 10 مواجهات بينهما.





واعترف مورينيو الذي يغيب عنه هدافه هاري كين لإصابة ستبعده حتى أبريل المقبل بصعوبة المهمة، حيث اعتبر ليفربول أفضل فريق في العالم الآن.







