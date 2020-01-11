بكلمات مؤثرة.. ندى بسيوني تنعي السلطان قابوس

نعت الفنانة ندى بسيوني، السلطان قابوس،وقامت بتوجيه رسالة لشعب عمان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".



نشرت ندى صورة للسلطان الراحل، وعلقت على الصورة قائلة: " بكل الآسي انعي شعب سلطنة عمان العزيز في مصابهم الكبير".



وتابعت ندى قائلة : "الف رحمه علي السلطان قابوس وربنا يصبركم، إن لله وإنا إليه لراجعون".



وكان ديوان البلاط السلطاني في عمان قد أعلن منذ ساعات قليلة عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا،معلنًا إقامة الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في الأربعين يومًا.