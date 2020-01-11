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وزيرا التخطيط والإنتاج الحربي يبحثان موضوعات التعاون المشترك

السبت 11/يناير/2020 - 09:27 ص
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استقبل محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووفد من شركة NI Capital التابعة لوزارة التخطيط، لبحث آخر مستجدات العمل على إعادة هيكلة شركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي- إحدى شركات الإنتاج الحربي.


يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل بين الوزارتين للوقوف على أوجه التعاون المشترك وبحث نتائج إعادة الهيكلة الخاصة بشركة حلوان للصناعات الهندسية (م99) الحربي التي تقوم بها شركة NI Capital والتي تشمل إعادة هيكلة قطاعات الموارد البشرية والمالية والتسويقية وتكنولوجيا المعلومات وخطوط الإنتاج والتخطيط داخل الشركة، حيث أن إعادة الهيكلة هذه تأتى ضمن خطة الوزارة للتطوير الشامل للشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار تطوير العملية الإنتاجية، ورفع مستوى الجودة للعمل بالشركات والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكن من تعظيم دورها للمساهمة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك إلى جانب دورها الرئيسي في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وأنه طبقا لقياس مؤشرات الأداء للشركة خلال الفترة السابقة فإنه بدأت ملامح التطوير في الظهور بالشركة حيث حدث تقدم نسبي في الأداء وتطور ملحوظ في العملية الإنتاجية والتسويقية ورفع مستوى الكوادر البشرية وتحسين أدائهم الوظيفي.


ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، موضحة أن وزارة الإنتاج الحربي لها دورًا كبيرًا فيما يخص ملفي الصناعة المصرية وإحلال الواردات.


 وأكدت هالة السعيد على أن العلاقة بين وزارتي التخطيط والانتاج الحربي علاقة استراتيجية مهمة وممتدة.


ولفتت السعيد إلى استعداد وزارة التخطيط لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي في عملية تسويق منتجاتها عبر القارة الأفريقية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة وذلك وفقًا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركة. 

كما أشارت وزيرة التخطيط إلي سعي وزارة التخطيط إلى تطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة، بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلي أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.
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