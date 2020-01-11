Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارجية كوريا الشمالية: "كيم" لن يقود بلاده على أساس المشاعر الشخصية

السبت 11/يناير/2020 - 09:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
استقبلت كوريا الشمالية تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزعيمها كيم جونغ أون بمناسبة عيد ميلاده، لكنها لن تعود إلى طاولة المفاوضات، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية الكورية "كي سي إن إيه" اليوم السبت.

وقال كيم كي جوان، مستشار وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في البيان إنه في حين أن كيم يحب ترامب بشكل شخصي، إلا أنه لن يقود بلاده على أساس المشاعر الشخصية.

وأضاف: "على الرغم من العلاقات الجيدة بين الزعماء، الا انه من الخطأ أن تتوقع الولايات المتحدة العودة إلى المحادثات".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام حكومية إن زعيم كوريا الشمالية يعتزم مواصلة تطوير البرامج النووية وإدخال "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب، رغم اشارته إلى أنه لا يزال هناك مجال للحوار مع الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته رويترز.

ترأس كيم جونغ أون اجتماعًا لمدة أربعة أيام لكبار مسؤولي حزب العمال هذا الأسبوع وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة، والتي لم تستجب لدعواته المتكررة بتقديم تنازلات لإعادة فتح المفاوضات. ورفضت واشنطن الموعد النهائي باعتباره مصطنعا.

وقال كيم إنه لم يعد هناك ما يدعو كوريا الشمالية للالتزام بعد الآن بوقف اختياري معلن لتجربة القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM)، وفقًا لبيان حول نتائج اجتماع السياسة الذي أجرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية.

واتهم كيم الولايات المتحدة بتقديم "مطالب تشبه طلبات العصابات" والحفاظ على "سياسة عدائية"، مثل عقد مناورات عسكرية مشتركة مستمرة مع كوريا الجنوبية، واعتماد الأسلحة المتطورة وفرض العقوبات.

وتعهد بمواصلة تعزيز الردع النووي لبلاده، لكنه قال إن "نطاق وعمق" هذا الردع سيتم "تنسيقه بشكل صحيح اعتمادًا على" موقف الولايات المتحدة.

وقال كيم "سيشهد العالم سلاحا استراتيجيا جديدا تمتلكه كوريا الديمقراطية في المستقبل القريب"، مستخدما الأحرف الأولى لاسم كوريا الرسمي - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وتابع قائلا "سنضع في حالة تأهب دائمًا رادع نووي قوي قادر على احتواء التهديدات النووية من الولايات المتحدة وضمان أمننا على المدى الطويل."

قال مايك بومبو، وزير الخارجية الأمريكي، إنه "سيكون من المحبط للغاية" أن ينقض كيم التزاماته بنزع السلاح النووي ونأمل أن يختار كيم "السلام والازدهار على الصراع والحرب".

في آخر تعليقاته يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، قال الرئيس دونالد ترامب إن لديه علاقة جيدة مع كيم ويعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي سوف يفي بكلمته.

وقال ترامب للصحفيين في نادي مار لاجو بفلوريدا: "لقد وقع عقدًا، ووقع اتفاقًا يتحدث عن نزع السلاح النووي".

وقالت وزارة الوحدة في سول المسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين إن التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة قد توقفت وإنه من غير المفيد إجراء مفاوضات إذا اتخذت كوريا الشمالية إجراء لإدخال ما وصفته بسلاح استراتيجي جديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موريا الشمالية و واشنطن كوريا الشمالية تطور اسلحة نووية ترامي يهنيء زعيم كوريا الشمالية بعيد ميلاده

أخبار تهمك

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 14 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 14 ساعة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

برلماني كوري جنوبي يطالب بيونج يانج بالكشف عن عدد صواريخها النووية

شرط كوريا الشمالية للتخلي عن سلاحها النووي

كوريا الشمالية والولايات المتحدة تستأنفان الدبلوماسية النووية في العاصمة السويدية

كوريا الشمالية: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة قد انهارت

ترامب: كيم يخاطر بفقدان "كل شيء" بعد مطالبات كوريا الشمالية باختبار كبير

زعيم كوريا الشمالية يعد بتطوير "سلاح استراتيجي جديد"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status