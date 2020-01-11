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حكومة "مودي" تصعق المتظاهرين بطرحها قانون الجنسية في جميع أنحاء الهند

السبت 11/يناير/2020 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أصدرت وزارة الداخلية الهندية بيانًا بالجريدة الرسمية، وقعه الرئيس رام ناث كوفيند، قائلًا، إن قانون تعديل الجنسية يدخل حيز التنفيذ بدءًا من ليلة الجمعة.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، أعرب الأشخاص المصابون بالخيبة، والذين كانوا يتوقعون إجراء حوار من الحكومة قبل تنفيذ التشريع، عن شعورهم بالإحباط الشديد ووصفوا الإعلان بأنه "تنمر".

وقال المخرج السينمائي الشهير أنوراغ كاشياب: "ستجري هذه الحكومة حوارًا إذا عرفوا كيفية التحدث ... هذه حكومة غبية. قانونهم لتعديل الجنسية هو كالشيطان. لا خطة. لا رؤية. مجرد تنمر".

كما قال الكاتب والروائي نيخيل تانيجا: "من الواضح أن الحكومة لا تعطي صورة صادقة عن احتجاجات الشعب. اذا ماذا يحدث الآن؟ هم (الحكومة) لم يسمعوا المتظاهرين بالخارج ولو لمرة واحدة".

وأوضح زعيم شباب فايربراند والنائب عن بنجالورو ساوث تيجاسفي سوريا مقاربة الحكومة قائلاً: "بمجرد أن نتقدم خطوة إلى الأمام، لن نتراجع".

ومع ذلك ، حاول زعيم مؤثر من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ، رام مادهاف ، تهدئة غضب المتظاهرين.

وقال رام مادهاف، الأمين العام لحزب بهاراتيا جاناتا، اليوم السبت: "إن أحد اللبس حول القانون ينبع على الأرجح من الناس الذين يرون أنه قانون. إنه مجرد تعديل لقانون الجنسية الحالي لعام 1955. يمنح القانون في حد ذاته الجنسية لجميع الذين يستوفون معايير معينة. تعديل قانون الجنسية هو إضافة تسمح بالتتبع السريع للبعض".

كان هذا الإعلان مفاجئًا بالنسبة للكثيرين خاصةً لأن المحكمة العليا في الهند قد حددت لسماع 59 عريضة حول الصلاحية الدستورية للهيئة في 22 يناير. أقر البرلمان الهندي التعديل على قانون الجنسية في ديسمبر 2019.

يزعم المتظاهرون أن إدارة "مودي" قامت بإجراء تعديل على قانون الجنسية لعام 1955 لتقسيم البلاد على أسس دينية حيث أن سلطة الطيران المدني تقضي بمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين الذين فروا من الاضطهاد من أفغانستان وباكستان وبنجلاديش.

يسمح للهندوس والسيخ والبارسيين والمسيحيين والبوذيين والجاينيه بمنح الجنسية الهندية إذا وصلوا إلى الهند في ديسمبر 2014 أو قبله.

خلال الاحتجاجات المناهضة لقانون الجنسية، قُبض على آلاف المحتجين بتهمة التحريض على العنف من ولايات مثل ولاية أوتار براديش، وكارناتاكا، وتاميل نادو، وآسام، وجوجارات.

ووفقًا لوزارة الداخلية الهندية، فقد حوالي 22 شخصًا حياتهم وأصيب 288 من أفراد الشرطة.


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