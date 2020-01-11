6 مباريات ساخنة اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تقام اليوم 6 مباريات ساخنة في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بداية من لقاء الأهلي وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في الساعة التاسعة مساء بالسودان

فيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي في الساعة السادسة مساء بالكونغو

مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي في الساعة الثالثة عصرًا

صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري في الساعة الخامسة مساءً

الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي في لواندا مع دقات الساعة السادسة مساءً