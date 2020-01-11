الطالع الفلكي السّبت 11/1/2020..بُرج الحَظّ!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الثّانية و 16 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء ، ويدخل السّرطان فى الرّابعة و 21 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 2 طوبة قبطى ، 11 كانُون ثَانِ رُومى، 16 جُمَادَى أوَّل ،سلبى للغاية، إشعال نار بمنزلك عند تعامد شمس الظهيرة اليوم قد يتسبب فى مشاجرات عائلية فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - النّاس نوعين، ناس وشّهم نحس والمصايب بتجرى فرجليهم زَيّى ، وناس وشّهم حلو والبِلْيَة بتجرى معاهم دَيْماً ، زَيّك.(محمّد عوض ح 5 من مسلسل بُرج الحظ-1978)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس ومهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر و مروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أوجائع فى الطريق يطلب مساعدتك بمجرد نظرة عين ، الأسد بُرج تحكمه الشمس رمز الحظ السعيد وحلول القمر فى الأسد يُشير لفرصة حظ سعيد واردة لمواليد كافة الأبراج بصفة عامة ومواليد الأسد بصفةٍ خاصة ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





*مِن أسرار مولود بُرج الأسَد

أنّ بإمكانه تحويل الحظّ البائس التعيس إلى حظ ميمُون وقلب الظروف السّيئة لأخرى سعيدة بطريقة عجائبيّة ، يتمتّع بالشعبيّة والحظوة لدى أفراد الجنس الآخر والتواصل معهم دون مجهود منه ، إمتلاكه للأراضى يُعطيه فرصة كبيرة لأن تكون أحدهذه الأراضى - وبصورة مفاجئة- مُرتفعة الثمن لتهبط عليه ثروة لم يكن ينتظرها ، لذا فشراء الأراضى إستثمارمنصوح به لمواليد الأسد ، يعشق المُمتلكات الملموسة والمجوهرات والتحف الفنيّة وأثمن تحفة لديه هى زوجته وأولاده وهم أثمن شيئ فى حياته لذا لاتحاول الإستخفاف بأثمن مايمتلك مولود الأسد لأنّه وقتها سوف يعمل على وضعك فى خانة أعدى أعدائه، يستشيط غضباً لأقل إشارة تفيد المَعْيَلَة أوالرّغبة فى التملّص من المسئوليّة بعد أن وزّع المسئوليّات على موظّفيه أولاده أو إخوته كنموذج نور الشريف بفيلم العار ، لذا عليه ألا يعتمد بكل ثقله على الآخرين.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعد عن مُجادلة الدّهماء إن صادفت أحدهم فى طريقك ، لن تغير العالم لكن بإمكانك تفادى التعامل مع من لايتمتّعون بالذوق أو الأخلاق.





برج الثور: للرّومانسية ثمن ، مصاريف هنا وهناك تُسبّب ثقب كبير فى جيبك، لكن مع الزوجة أوالخطيبة الجادة فأنت تنفق فى المكان الصحيح.





برج الجوزاء: قد يكون ذروة نشاطك هو نفسه يوم عطلتك لتنهى أثقل الأعمال على قلبك ،مشاكل ورادة تتعلق بأسنانك وعليك التوجه للطبيب قبل تفاقم المشكلة.





برج السّرطان: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً،وأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً





برج الأسد: مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك ، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك، فاقد الشيئ لايُعطيه.





برج العذراء : ترغب فى شرب كوب من المياه لتفاجأ أنّه من الجازولين، تأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك، فالصفيح أكثر لمعاناً من الذهب.





برج الميزان: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.

برج العقرب: تقوية صداقاتك القديمة أو تكوين جديدة، زيارة من أصدقاء أوصِلَة الرّحِمْ من أقارب واردة ليكون منزلك محل إبتهاج بمشيئة الله تَعَالى.

برج القوس: الإنقباض المزاجى فى الصباح يتلاشى سريعاً بمشيئة الله تَعَالى بمرور ساعات النهار وليس سبباً كافياً لإفساد يومك ،إضحك للدنيا. تِضْحَكْلَكْ.





برج الجدى: لا يجب عليك الإستسلام للأسعار خاصةً إن كانت فى السّوق أسعار مُنَافِسَة ،لا تنهر محتاج إقترب منك يطلب الإحسان، يكفيه ذل السّؤال.





برج الدّلو: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ، هذا يعنى الإنتباه لأموالك ونفقاتك وألا تَشْتَرِ إلا ماتحتاجه فقط.



