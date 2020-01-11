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ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري ابطال افريقيا (فيديو)

السبت 11/يناير/2020 - 08:54 ص
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الزمالك ضد زيسكو يونايتد
الزمالك ضد زيسكو يونايتد
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ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري ابطال افريقيا

الزمالك ضد زيسكو يونايتد، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تحقيق الفوز على نظيره زيسكو يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الجمعة، على ملعب "ليفي موانا واسا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري ابطال افريقيا
افتتح الفارس الأبيض التسجيل في الدقيقة 4 بداية اللقاء عن طريق النجم المغربي أشرف بن شرقي بعد عرضية متقنة لينقض عليها ويضعها برأسه في المرمى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للزمالك.

وفي الشوط الثاني، أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 89 بعد تمريرة سحرية من المغربي أشرف بن شرقي ليضعها البلدوزر الجديد في الشباك الخالية، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 للفارس الأبيض.

وبهذه النتيجة، يقترب الزمالك من التأهل إلي دور الـ8 بدوري ابطال افريقيا، بعد وصوله إلي النقطة 7 في المركز الثاني، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولي الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي.

وبدأ الزمالك مباراته أمام زيسكو يونايتد بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما. 

خط الهجوم: مصطفى محمد.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد زيسكو يونايتد في دوري ابطال افريقيا:-

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