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التلفزيون العُماني يعلن تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد (فيديو)

السبت 11/يناير/2020 - 08:49 ص
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هيثم بن طارق آل سعيد
هيثم بن طارق آل سعيد
وكالات
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أعلن التلفزيون الرسمي العُماني، صباح اليوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد، خلفًا لقابوس بن سعيد.


وكان ديوان البلاط السلطاني العماني، قد اعلن وفاة السلطان قابوس بن سعيد، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

 

كما أعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

 

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــا

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