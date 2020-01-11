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كيت هارينجتون يقترب من الظهور على مسرح برودواي للمرة الأولى

السبت 11/يناير/2020 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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يناقش نجم مسلسل صراع العروش الشهير كيت هارينجتون حاليا، احتمالية مشاركته بعمل فني سيكون الأول له على مسرح برودواي بمدينة نيويورك.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العمل المسرحي سيجمع بين كيت هارينجتون والنجمة الكبيرة آنا هاثوي للمرة الأولى بعمل فني مشترك.

وقالت الصحيفة، أن كيت يناقش مشاركته في مسرحية على جزأين، بعنوان Double Feature، ستكون من تأليف "جون لوجان"، الذي سبق له حصد جوائز بارزة عن فيلمه الدرامي red.

وستدور أحداث المسرحية عن شخصية الفنان Mark Rothko، كما سبق للمؤلف "جون لوجان" أن شارك في تأليف أفلام جيمس بوند Skyfall وSpectre، الذين أخرجهم المخرج البريطاني الكبير "سام منديس".
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