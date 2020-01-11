مشروع سينمائي جديد لآنا دي أرماس يجمعها للمرة الأولى ببن أفليك



وها هي النجم آنا دي ارماس، تستعد لمشروعها السينمائي القادم، الذي سيشهد التعاون الأول بينها وبين النجم الكبير بن أفليك.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجمة الشابة ذات الأصول الكوبية، قالت في تصريحات لها نشرت مؤخرا، أنها تعمل حاليا على فيلم جديد مع النجم بن أفليك ستدور أحداث حول وفاة Patricia Highsmith في عام 1957.



وأوضحت الصحيفة أن مخرج فيلم آنا وبن أفليك الجديد، هو المخرج "أدريان لين"، الذي سبق وأن أخرج أعمال ناجحة أخرى مثل فيلم Fatal Attraction.



أثبتت جدارتها بأن تكون واحدة من نجمات هوليوود الواعدين بعد أن تم اختيارها لتشارك كإحدى نجمات أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند.