Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيكولاس هولت أول المعلن عنهم من أبطال الأجزاء القادمة لـ"Mission Impossible"

السبت 11/يناير/2020 - 08:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

أكد النجم توم كروز على ان التقاعد عن التمثيل بأفلام الأكشن ليس ضمن مخططاته في المستقبل القريب بالرغم من اقترابه من سن الـ 60.

وذلك بإعلان النجم الهوليوودي الكبير عن نيته لطرح جزئين جديدين من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة Mission Impossible، يطرحان على 4 سنوات من الآن.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن توم كروز، قرر اختيار أول أعضاء الجزأين فريق عمل القادمين من السلسلة الشهيرة، بإختياره للنجم الشاب نيكولاس هولت.

وسيكون هولت أجدد عضو ينضم لأسرة عمل أفلام Mission Impossible، التي تضم النجمة ريبيكا فيرجسون وهايلي أتوي وشيا ويام نجم فيلم جارديانز أوف ذي جلاكسي، "بوم كلمينتيف".

واختار توم كروز لمهمة إخراج الجزأين القادمين من أفلام Mission Impossible، المخرج المخضرم "كريستوفر مكوير".
Advertisements

أخبار تهمك

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 14 ساعة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 14 ساعة

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 12 ساعة

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يومين

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

12:39 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status