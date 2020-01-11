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نيكولاس هولت أول المعلن عنهم من أبطال الأجزاء القادمة لـ"Mission Impossible"
السبت 11/يناير/2020 - 08:47 ص
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أحمد جمال أحمد
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أكد النجم توم كروز على ان التقاعد عن التمثيل بأفلام الأكشن ليس ضمن مخططاته في المستقبل القريب بالرغم من اقترابه من سن الـ 60.
وذلك بإعلان النجم الهوليوودي الكبير عن نيته لطرح جزئين جديدين من سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة Mission Impossible، يطرحان على 4 سنوات من الآن.
وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن توم كروز، قرر اختيار أول أعضاء الجزأين فريق عمل القادمين من السلسلة الشهيرة، بإختياره للنجم الشاب نيكولاس هولت.
وسيكون هولت أجدد عضو ينضم لأسرة عمل أفلام Mission Impossible، التي تضم النجمة ريبيكا فيرجسون وهايلي أتوي وشيا ويام نجم فيلم جارديانز أوف ذي جلاكسي، "بوم كلمينتيف".
واختار توم كروز لمهمة إخراج الجزأين القادمين من أفلام Mission Impossible، المخرج المخضرم "كريستوفر مكوير".
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