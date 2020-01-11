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مؤسسة ليوناردو دي كابريو الخيرية تتبرع بـ 3 ملايين دولار لتعمير أستراليا

السبت 11/يناير/2020 - 08:46 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بعد الحرائق الهائلة التي تعرضت لها الأراضي الأسترالية وتسببت في مقتل نصف مليون حيوان بري، أقدم عدد كبير من نجوم السينما بهوليوود والعالم على تقديم التبرعات لإعادة إعمار أستراليا وترميم ما تسببت به الحرائق من خراب.

وكان من ضمن المتبرعين في الأيام الماضية، المغني البريطاني إلتون جون، والنجم الأسترالي كريس هيمسروث الشهير بتجسيده لدور thor بأفلام marvel.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجم ليوناردو دي كابريو، إنضم لقائمة المتبرعين لاعمار أستراليا بعد ما لحق بها م حرائق، وذلك بتبرعه بمبلغ 3 مليون دولار لدعم المصابين وترميم القرى التي تدمرت بفعل الحرائق.

وقالت الصحيفة أن تبرع دي كابريو، يأتي من خلال مؤسسته المتخصصة في مجال رعاية البيئة والحفاظ عليها باسم Earth Alliance، بمعنى حلف كوكب الأرض.

وتضم الجمعية أعضاء بارزين من مختلف المجالات المجتمعية، ويعد دي كابريو من أبرز أعضاءها كونه ناشط بيئي شهير بجانب عمله بمجال السينما.
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