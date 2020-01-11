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كيت مدلتون أول المتضررين من انشقاق الأمير هاري وزوجته عن الأسرة الملكية

السبت 11/يناير/2020 - 08:45 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن القرار الصادم لكل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بمغادرة الأسرة الملكية للعيش بكندا، تسبب في تدمير احتفال كيت مدلتون دوقة كمبريدج وزوجة شقيق الأمير هاري، بعيد ميلادها الـ 38. 

وأكد كل من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل نيتهما للانشقاق عن الأسرة الملكية ببريطانيا في بيان رسمي نشر عبر موقعهما الرسمي مساء أول أمس الأربعاء، يكشفان من خلاله نيتهما للتقاعد عن العمل كفردين رئيسيان بالأسرة الملكية والتنقل للعيش بين أمريكا الشمالية وبريطانيا.

كما أكد الثنائي في بيانهما على أنهما سيكونان مستقلان ماديا، ولكنهما مستمران في دعم الملكة إليزابيث رغم ذلك.

وكشفت مصادر من داخل قصر بكنجهام لصحيفة "ديلي ستار" أن الملكة تشعر بخيبة أمل كبيرة، من قرار الأمير هاري وزوجته، بالرغم من ظهور بواد الأزمة بين الثنائي والأسرة الملكية منذ فترة أعياد الكريسماس الماضية.

وفي الوقت الحالي، تسعى العديد من الأطراف المقربة من الأسرة الملكية، إيجاد حل لأزمة الأمير هاري وزوجته، واقناعهما بالعدول عن فكرة ترك الأسرة الملكية.

جدير بالذكر ان هاري بقراره بترك الأسرة الملكية، سيتعين عليه العيش بشكل إستقلالي من الناحية المادية، مع العلم بأن ثروته الشخصية تقدر بـ 30 مليون جنيه إسترليني.
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