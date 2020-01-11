هذا ما سيترتب على استقلال الأمير هاري وزوجته ماديا عن الأسرة المالكة



وجاء بتقرير الصحف تحديدا، كوخ فروجمور الواقع بمنطقة أراضي قلعة "وينزور"، الذي يتخذه الأمير هاري وزوجته ميجان منزلا لهما خلال إقامتهما بالمملكة المتحدة.



وكان الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان ماركل قد أعلنا، رسميا عن نيتهما للتخلي عن مهامهما الملكية الرئيسية وسيمضيان وقتا أطول في أمريكا الشمالية.



ومنذ ذلك الوقت تناقلت العديد من الصحف البريطانية، تطورات الأزمة بين الأمير هاري وزوجته من جانب، والعائلة الملكية من جانب آخر.



وكشفت مصادر من داخل قصر بكنجهام لصحيفة "ديلي ستار" أن الملكة تشعر بخيبة أمل كبيرة، من قرار الأمير هاري وزوجته، بالرغم من ظهور بواد الأزمة بين الثنائي والأسرة الملكية منذ فترة أعياد الكريسماس الماضية.



ذكرت مجموعة من الصحف البريطانية، مثل ديلي ميل وديد لاين، أن الملكة إليزابيث الثانية، ستبدأ في معاملة الأمير هاري وزوجته باعتبارهما خارج الأسرة الملكية رسميا، وذلك بمطالبة حفيدها بدفع إيجار المنازل التابعة للأسرة الملكية، التي سيسكن بها.