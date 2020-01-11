الرئيس الإيراني: إسقاط الجيش للطائرة الأوكرانية خطأ كبير لا يغتفر

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إسقاط الجيش للطائرة الأوكرانية خطأ كبير لا يغتفر.

وأضاف روحاني، اليوم السبت، في عبر حسابه على موقع تويتر: "نأسف بشدة لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بشكل غير مقصود وسيتم تقديم المسؤول إلى المحاكمة فورًا".

وتابع روحاني، في تغريدة أخرى أن إيران نادمة جدًا على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الجيش اعتقد أن الطائرة الأوكرانية طائرة معادية.

وكانت عدة دول رجحت أن الطائرة الأوكرانية قد سقطت من جراء التعرض لصاروخ إيراني.

وسقطت الطائرة بعد فترة وجيزة من الإقلاع، ووقع الحادث في الليلة التي شهدت إطلاق إيران لعدة صواريخ صوب قاعدتين عسكريتين في العراق، انتقاما لمقتل قائدها العسكري البارز، الجنرال قاسم سليماني، في ضربة جوية أميركية، في الثالث من يناير الجاري، قرب مطار بغداد.

وأعلن رئيس جهاز أمن الدولة الأوكراني (إس.بي.يو)، إيفان باكانوف، أمس الجمعة عن وضع احتمالي الهجوم الصاروخي أو الإرهاب على رأس الأسباب المحتملة وراء تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في إيران.