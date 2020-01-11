«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر LIVE رابط ماتش مازيمبي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يرغب فريق أول أغسطس الأنجولي في تحقيق نتيجة ايجابية تساعده على أحياء آماله في المنافسة بقوة على حجز أحد المركزين الأول والثاني المؤهلين لدور الـ 8، ولكن تواجه الفريق الأنجولي مشكلة كبيرة وهو قوة فريق مازيمبي الكونغولي على ملعبه، حيث لم يخسر مازيمبي على ملعبه منذ ما يقرب من 10 سنين.



