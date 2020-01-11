«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر LIVE رابط ماتش مازيمبي بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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السبت 11/يناير/2020 - 08:24 ص
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بوابة الفجر
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يرغب فريق أول أغسطس الأنجولي في تحقيق نتيجة ايجابية تساعده على أحياء آماله في المنافسة بقوة على حجز أحد المركزين الأول والثاني المؤهلين لدور الـ 8، ولكن تواجه الفريق الأنجولي مشكلة كبيرة وهو قوة فريق مازيمبي الكونغولي على ملعبه، حيث لم يخسر مازيمبي على ملعبه منذ ما يقرب من 10 سنين.

 ويحتل فريق مازيمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من فوزين  وتعادل وهزيمة، فيما يتشارك أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل فريق.
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