مشاهدة مباراة مازيمبي وأول أغسطس بث مباشر اليوم السبت 11 يناير 2020 دوري أبطال أفريقيا ، يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي نظيره أول أغسطس الأنجولي في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة عصر اليوم السبت على ملعب تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019.



