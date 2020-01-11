"شامخ" لـ أصالة تقترب من مليوني مشاهدة في أقل من 48 ساعة (فيديو)

حققت أغنية المطربة أصالة نصري، التي طرحتها مؤخرًا مشاهدات مرتفعة في وقت قياسي، من طرحها في 9 يناير الجاري.



وبلغت مشاهدات الأغنية أكثر من 1,741,266، كما حازت على إعجاب الجمهور وعبر الكثيرون عن روعة الأغنية بعبارات إيجابية.





"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد علي، وفيديو الأغنية من إخراج نهال نبيل.





جدير بالذكر أن أصالة كانت قد أعلنت عن إنفصالها عن طارق العريان بشكل رسمي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.