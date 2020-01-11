Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة ارسنال وكريستال بالاس بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY بي ان سبورت رابط ماتش ارسنال ARSENAL

السبت 11/يناير/2020 - 08:18 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
المدفعجية في لقاءه اليوم أمام كريستال بالاس ضمن لقاءات الإسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز ، تقام المباراة اليوم علي ملعب سيلهرست بارك ، يحتل نادى أرسنال المركز العاشر برصيد 27 نقطة من فوز في 6 مباريات وتعادل 9 مباريات وتلقي 6 مباريات هزيمة ، وفي المباراة الماضية إستطاع التغلب علي فريق مانشستر يونايتد بهدفين دون رد ، وقد أحرز الهدفين اللاعب ” 8نيكولاس بيبى في الدقيقة 8 من عُمر الشوط الأول” والهدف الثاني أحرزه اللاعب سقراط باباستاثوبولوس في الدقيقة 42 ، واليوم يستعد أمام فريق كريستال بالاس خارج الديار ويسعي في تحقيق الفوز اليوم من أجل رفع رصيده إلي 30 نقطة.

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 11 يناير في الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي , في تمام الساعه الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهره، تقام المباراة على ملعب سيلهرست بارك ، يُعرض على قناة Bein sports HD.

موعد أرسنال وكريستال بالاس في الأسبوع الثاني والعشرون من الدوري الإنجليزي والتي ستكون في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة , والثالثة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة بشأن تحويل التموين لدعم نقدي.. هذا يتم حاليا

منذ يوم

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

الآن

هدف الزمالك Yalla-Shoot| مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا NoW

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

منذ حوالي 6 ساعات

هدف الزمالك watch live | مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت plus

منذ حوالي 12 ساعة

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

الآن

عاجل.. تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا لقابوس

منذ أقل من ساعة

يلا كورة بث مباشر .. مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم الجمعة بدوري أبطال إفريقيا yalla zamalek

منذ حوالي 12 ساعة

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر FILGOAL رابط يلا شوت الجديد ماتش الاهلي yallakora

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك الآن| بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو اليوم| هدف الزمالك الأول ON SPORTS

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري الابطال| هدف الاهلي

الآن

"دمنهور" تتحول لمدينة أشباح بعد قرار محافظ البحيرة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» Zamalek: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

الآن

بعد تألقه أمام الزمالك.. فايلر يفاجئ الأهلي بقرار جريء

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
02:23 م

بث مباشر مباراة الاهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع| CAF Champions League Ahly

رابط BEIN SPOTS المفتوحة مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر Yallakora لينك أون سبورت مفتوحه Ahly

02:12 م

Watch Ahly| مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت لايف

02:05 م

تركي آل الشيخ ينعى وفاة السلطان قابوس

02:50 ص

أهداف مباراة الزمالك اليوم| ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا| بث مباشر مباراة الزمالك TODAY

10:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status