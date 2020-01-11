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أول فيديو لهيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد

السبت 11/يناير/2020 - 08:12 ص
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هيثم بن طارق
هيثم بن طارق
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نشرت صحيفة الوطن العمانية، مقطع فيديو لتنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعُمان خلفًا للسلطان قابوس.

 

وكانت الصحيفة قد كتبت عبر حسابها على موقع "تويتر"، "حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس عمان في مقره بالبستان".

 

وتوفى السلطان قابوس بن سعيد، صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 79 عاما، كما تم الإعلان عن تعطيل العمل الرسمي في البلاد في القطاعين العام والخاص، وتنكيس الأعلام خلال أيام الحداد.

 

ولد السلطان في صلالة بمحافظة ظفار عام 1940، من أسرة البوسعيد التي تحكم عمان منذ عام 1744، ودرس في بريطانيا، وتزوج لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء، ولذلك هناك خلاف حول من سوف يخلفه في الحكم.

 

وأعلن ديوان البلاط السلطاني العماني، قبل قليل، الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

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